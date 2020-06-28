В Алтайском крае потушили огромный пожар в трехэтажном доме

На момент прибытия пожарных подразделений крыша строения по улице Лисавенко горела открытым огнем, пламя стремительно распространялось по деревянным конструкциям кровли.
К работе были привлечены значительные силы и средства противопожарной службы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, а также добровольная пожарная дружина.
Из опасной зоны пожарные эвакуировали 40 человек. В условиях сильного задымления работало звено газодымозащитной службы.
Тушение осложнялось сильным ветром, который раздувал пламя, пожарные автоцистерны непрерывно подвозили воду к месту тушения.
Огнеборцам удалось не допустить проникновения пламени в жилые помещения и его распространения на соседние постройки, но крыша дома серьезно пострадала от огня. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров, около двух часов потребовалось для полной ликвидации пожара.