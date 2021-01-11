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Происшествия

В Алтайском крае пожар в многоквартирном доме унес жизнь женщины

В Калманском районе 11 января произошел пожар в 4-х квартирном доме. Сообщение о возгорании поступило в пожарную охрану рано утром, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожарные машины.
Пожарные машины.
22.mchs.gov.ru

На место приехали боевые расчёты 10-й пожарно-спасательной части и дополнительные силы и средства из Барнаула. На момент их прибытия открытым огнем полыхала кровля частного жилого дома, пламя стремительно распространялось.

Пожар тушил 21 человек, участвовало 7 единиц техники.

Пожар в Калманском районе.
Пожар в Калманском районе.
22.mchs.gov.ru

Площадь, пройденная огнем, составила более 120 кв метров. В пожаре погибла женщина.

Причина происшествия еще выясняется.

Ночью 10 января в селе Старая Тараба Кытмановского района сгорела баня, погиб мужчина.

Всего за 10 дней нового года в крае потушили 202 пожара, на которых 15 человек погибли, трое получили травмы.

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