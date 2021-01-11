В Алтайском крае пожар в многоквартирном доме унес жизнь женщины

На место приехали боевые расчёты 10-й пожарно-спасательной части и дополнительные силы и средства из Барнаула. На момент их прибытия открытым огнем полыхала кровля частного жилого дома, пламя стремительно распространялось.
Пожар тушил 21 человек, участвовало 7 единиц техники.
Площадь, пройденная огнем, составила более 120 кв метров. В пожаре погибла женщина.
Причина происшествия еще выясняется.
Ночью 10 января в селе Старая Тараба Кытмановского района сгорела баня, погиб мужчина.
Всего за 10 дней нового года в крае потушили 202 пожара, на которых 15 человек погибли, трое получили травмы.