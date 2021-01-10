В алтайском селе при пожаре погиб человек

Также в ночь на 10 января произошло возгорание в частном доме и бане в Павловске. По данным спасателей, площадь пожара составила более 80 квадратных метров, но обошлось без жертв.
Причиной возгорания в обоих случаях стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи. В МЧС напомнили, что в период морозов необходимо соблюдать все правила эксплуатации отопительных печей.
В частности, при эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
- перекаливать печи.
Напомним, за первую неделю 2021 года спасатели ликвидировали 129 пожаров. Погибли 12 человек.