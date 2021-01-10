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Происшествия

В алтайском селе при пожаре погиб человек

Ночью 10 января в селе Старая Тараба Кытмановского района сгорела баня. Как сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю, в этом пожаре погиб мужчина.

Пожар.
Пожар.
ГУ МЧС по Республике Алтай

Также в ночь на 10 января произошло возгорание в частном доме и бане в Павловске. По данным спасателей, площадь пожара составила более 80 квадратных метров, но обошлось без жертв.

Причиной возгорания в обоих случаях стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи. В МЧС напомнили, что в период морозов необходимо соблюдать все правила эксплуатации отопительных печей.

В частности, при эксплуатации печного отопления запрещается:

  • оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;
  • располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
  • применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
  • топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
  • производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;
  • использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
  • перекаливать печи.

Напомним, за первую неделю 2021 года спасатели ликвидировали 129 пожаров. Погибли 12 человек.

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