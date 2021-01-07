Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 января -20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

12 человек погибли за первую неделю 2021 года при пожарах в Алтайском крае

В Алтайском крае за первую неделю 2021 года спасатели ликвидировали 129 пожаров, сообщает региональное МЧС.

Взрыв. Огонь
Взрыв. Огонь
СС0

За прошедшие сутки, с 6 на 7 января, произошло 18 пожаров: в селе Колывань погибли два человека.

«Всего, с первого января текущего года, пожарно-спасательными подразделениями потушено 129 пожаров, погибли 12 человек», — рассказали в ведомстве.

В МЧС напомнили о рисках, связанных с низкими температурами. Населению, прежде всего, необходимо обратить внимание на пожарную безопасность своего жилья.

Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием. Категорически запрещено использовать самодельное электрооборудование.

По данным синоптиков, в крае до 8 января сохранится аномально холодная погода. Минимальная температура воздуха зарегистрирована в Змеиногорском районе — минус 39 градусов.

Ранее в МЧС рассказали, почему на Алтае в сильные морозы дома горят как спички.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость