12 человек погибли за первую неделю 2021 года при пожарах в Алтайском крае

За прошедшие сутки, с 6 на 7 января, произошло 18 пожаров: в селе Колывань погибли два человека.
«Всего, с первого января текущего года, пожарно-спасательными подразделениями потушено 129 пожаров, погибли 12 человек», — рассказали в ведомстве.
В МЧС напомнили о рисках, связанных с низкими температурами. Населению, прежде всего, необходимо обратить внимание на пожарную безопасность своего жилья.
Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием. Категорически запрещено использовать самодельное электрооборудование.
По данным синоптиков, в крае до 8 января сохранится аномально холодная погода. Минимальная температура воздуха зарегистрирована в Змеиногорском районе — минус 39 градусов.
Ранее в МЧС рассказали, почему на Алтае в сильные морозы дома горят как спички.