Почему на Алтае в сильные морозы дома горят как спички

Как правило, печной пожар возникает ночью. Оставленные без присмотра печи продолжают топиться, в слабых местах образуются прогары, что и служит причиной возгорания. Обнаруживаются такие пожары с большим опозданием, когда огонь набирает силу и становится очевидным.
Во избежание пожаров от печного отопления, специалисты призывают жителей Алтайского края не забывать о правилах эксплуатации печей:
- Следите за печами и дымоходами. Своевременно чистите и ремонтируйте. Белите и заделывайте трещины на печи сразу, как только они появляются.
- Не оставляйте топящиеся печи без присмотра или на попечение детей, недееспособных членов семьи.
- Не применяйте для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.
- Перед топкой разместите металлический лист размерами не менее 50 на 70 см.
- Топите печь два-три раза в день и не более чем по полтора часа. За несколько часов до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена. Тогда не возникнет опасного перекала печи в ночное время.
- Не сушите на печи вещи и сырые дрова. Следите, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.
- Не растапливайте печь дровами, по длине не вмещающимися в топку.
Только за первые четыре дня после Нового года в Алтайском крае произошло около 80 пожаров, 9 человек погибли, двое получили травмы.