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Жизнь

Почему на Алтае в сильные морозы дома горят как спички

Печное отопление в условиях сибирской зимы — не только источник комфорта и тепла, но и одна из самых распространенных причин пожара. Об этом напоминает МЧС по Алтайскому краю и просит жителей придерживаться основным правилам безопасности.

Пожар в Сибирской Долине.
Пожар в Сибирской Долине.
vk.com/barneos22

Как правило, печной пожар возникает ночью. Оставленные без присмотра печи продолжают топиться, в слабых местах образуются прогары, что и служит причиной возгорания. Обнаруживаются такие пожары с большим опозданием, когда огонь набирает силу и становится очевидным.

Во избежание пожаров от печного отопления, специалисты призывают жителей Алтайского края не забывать о правилах эксплуатации печей:

  • Следите за печами и дымоходами. Своевременно чистите и ремонтируйте. Белите и заделывайте трещины на печи сразу, как только они появляются.
  • Не оставляйте топящиеся печи без присмотра или на попечение детей, недееспособных членов семьи.
  • Не применяйте для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.
  • Перед топкой разместите металлический лист размерами не менее 50 на 70 см.
  • Топите печь два-три раза в день и не более чем по полтора часа. За несколько часов до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена. Тогда не возникнет опасного перекала печи в ночное время.
  • Не сушите на печи вещи и сырые дрова. Следите, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.
  • Не растапливайте печь дровами, по длине не вмещающимися в топку.

Только за первые четыре дня после Нового года в Алтайском крае произошло около 80 пожаров, 9 человек погибли, двое получили травмы.

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