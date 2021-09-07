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Происшествия

В Алтайском крае пожарные остановили огонь на подходе к селу

Днем 6 сентября в Алтайском крае загорелась сухая растительность на поле в пяти км от села Новоперуново Тальменского района. Огонь угрожал перекинуться на село, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожар, сельхозпал.
Пожар, сельхозпал.
Artemi Shwarts в vk.com/biysk_all

Площадь пожара превысила 150 квадратных метров. Огонь быстро распространялся. На помощь пожарным прибыли добровольцы.

Благодаря оперативным действиям удалось не допустить перехода огня на село.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки в Тальменском районе добровольцы трижды привлекались на помощь в тушении пожара. В двух случаях тушили горящую траву около села Новоперуново, еще один пожар тушили в селе Зайцево.

Всего за сутки в крае помощь добровольных пожарных потребовалась в Бийском, Локтевском, Кулундинском, Топчихинском, Советском, Табунском районах.

Как ранее писал altapress.ru, новая рабочая неделя в Алтайском крае стартовала с жаркой погоды и штормового предупреждения из-за чрезвычайной пожароопасности.

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