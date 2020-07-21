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Происшествия

В Алтайском крае пожилой мопедист погиб в ДТП с иномаркой

Вечером 20 июля в Рубцовске водитель мопеда скончался в аварии. Мужчина столкнулся с иномаркой, рассказали в ГИБДД города.

ДТП в Рубцовске.
ДТП в Рубцовске.
"Инцидент Рубцовск"

ДТП произошло около 19:22. 61-летний мужчина на мопеде Racer при совершении поворота налево не убедился в безопасности, выехал на встречную полосу.

Там он столкнулся с движущемся во встречном направлении автомобилем Toyota Camry Gracia под управлением водителя 2001 года рождения.

Мопедист от полученных травм скончался на месте.

Полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства аварии.

Это не первый трагичный случай с двухколесными транспортными средствами. Напомним: 20 июля в центре Барнаула под колеса Honda попал мотоциклист.

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