В Алтайском крае пожилой мопедист погиб в ДТП с иномаркой

ДТП произошло около 19:22. 61-летний мужчина на мопеде Racer при совершении поворота налево не убедился в безопасности, выехал на встречную полосу.
Там он столкнулся с движущемся во встречном направлении автомобилем Toyota Camry Gracia под управлением водителя 2001 года рождения.
Мопедист от полученных травм скончался на месте.
Полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства аварии.
Это не первый трагичный случай с двухколесными транспортными средствами. Напомним: 20 июля в центре Барнаула под колеса Honda попал мотоциклист.