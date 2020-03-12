В Алтайском крае преподаватель с подельником сдавали платные экзамены за мигрантов

Бывший тестер-экзаменатор Рубцовского аграрно-промышленного техникума и житель Рубцовска вступили в преступный сговор, чтобы получать мзду с иностранцев, нуждающихся в документах для трудоустройства.

Для временного пребывания в России иностранным гражданам, в числе прочих документов, выдается патент. Чтобы его получить, нужно подтвердить знание русского языка, основ истории и законодательства, сдав соответствующий экзамен.

Вместе со своим знакомым преподаватель рубцовского техникума решила брать деньги с иностранцев за успешно сданные тесты. Для этого они запустили в интернете рекламу своих услуг, распространили информацию среди национальных диаспор, а также арендовали офис.

Там и принимали иностранных граждан, которые пытались сдавать экзамен. Если это не получалось, правильные ответы вносили фиктивно, а для достоверности делались условные правки тестера-экзаменатора.

«Аудиозапись собеседования также проводилась в нарушение процедуры комплексного экзамена. В итоге подложные результаты становились основанием для изготовления документа о сдаче иностранцами экзамена, что позволяло им получить патент на пребывание и осуществление трудовой деятельности в России», — рассказали в УФСБ по Алтайскому краю.

За каждого «сдавшего» экзамен иностранца преподаватель с другом получали 3 600 рублей, 2 тысячи из которых сдавали в кассу Рубцовского аграрно-промышленного техникума, а остальными деньгами распоряжались по собственному усмотрению.

Они успели принять не менее пяти человек, после чего на «бизнесменов» вышли сотрудники ФСБ. Вину подельники признали полностью и раскаялись.

Суд назначил им условные сроки. Экс-преподаватель получила два года, а ее помощник — 1,5 года.

Ранее в Алтайском крае подсчитали неработающих трудовых мигрантов из Азии.