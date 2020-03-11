В Алтайском крае подсчитали неработающих трудовых мигрантов из Азии

Соответствующее наблюдение проводилось во второй раз: такое исследование делают раз в пять лет, начиная с 2014 года.

По итогам 2019 года на территории Алтайского края выявлено 88,9 тыс. международных мигрантов, а в Республике Алтай — 4,8 тысячи. Доли в общей численности населения в возрасте 15 лет и старше составили 4,6% и 3,0% соответственно.

Основная масса мигрантов — выходцы из стран бывших советских республик. Из Казахстана в Алтайский край переехало 61,2% от общей численности международных мигрантов, Киргизии — 9,8%, Узбекистана — 8,6%, Украины — 2,8%, в Республику Алтай из Казахстана — 46,3%, Киргизии — 11,0%, Узбекистана — 19,7%.

Работу в качестве основной цели переезда в Алтайский край отметили только 3,0% мигрантов, в Республике Алтай — 4,2% - это существенно ниже, чем в целом по России (19,7%).

На момент проведения исследования работу в Алтайском крае имел каждый второй мигрант (49,3%), в Республике Алтай — 68,8% (в среднем по России — 61,1%).

Труд мигрантов для выполнения домашних нужд (ремонт квартир, домов, хозяйственных построек и др.) в Алтайском крае и Республике Алтай используют существенно меньше, чем в целом по стране.

Так, из 281,7 тыс. человек, привлекаемых для выполнения таких работ за оплату, в Алтайском крае российского гражданства не имели 11,6 тыс. человек или 4,1% (являлись иностранными трудовыми мигрантами).

В Республике Алтай — 5,1 тыс. человек (11,1%). В среднем по России данный показатель — 24,7% (каждый четвертый являлся мигрантом).