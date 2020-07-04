В Алтайском крае при большом скоплении народа на берегу утонул подросток

Подписчики сообщества утверждают, что мальчику было 14−15 лет. Он не умел уверенно плавать, но заплыл достаточно глубоко. На берегу было много отдыхающих, но его не спасли.
30 июня краевое управление СК РФ сообщало, что с начала купального сезона в Алтайском крае утонули 10 детей. Предыдущий случай произошел в Бийске.
«Днем группа детей без присмотра взрослых пришла на реку Бию. В какой-то момент одна из девочек скрылась под водой. 13-летняя девочка утонула, поскольку не умела плавать и течение в реке быстрое», — рассказали в следкоме.