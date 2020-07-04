В Алтайском крае при большом скоплении народа на берегу утонул подросток

В поселке Комсомольский Павловского района утонул подросток, сообщили подписчики сообщества «Инцидент Барнаул». Информацию подтвердили несколько очевидцев, но официального подтверждения пока нет.

Подписчики сообщества утверждают, что мальчику было 14−15 лет. Он не умел уверенно плавать, но заплыл достаточно глубоко. На берегу было много отдыхающих, но его не спасли.

30 июня краевое управление СК РФ сообщало, что с начала купального сезона в Алтайском крае утонули 10 детей. Предыдущий случай произошел в Бийске.