В Алтайском крае при взрыве газа погиб человек

Загорелся дом на ул. Льва Толстого. Женщина погибла, мужчина получил травмы, сообщили в ГУ МЧС по краю. Пострадавший находится в больнице.
Пожар случился из-за неисправности газового редуктора, в результате утечки газа произошло воспламенение. Взрывом в доме выбило стену, а осколки стекла разлетелись по всей улице, пишет местная газета.
Одна из оконных рам перелетела через проезжую часть.
Пожарные локализовали огонь. На месте также работают полицейские.
28 июня в Тальменке в трехэтажном жилом доме произошел крупный пожар. Эвакуировали 40 человек.