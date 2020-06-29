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Происшествия

В Алтайском крае при взрыве газа погиб человек

Рано утром 29 июня в Камне-на-Оби произошел пожар в частном доме. Произошел взрыв газа, пишут «Каменские известия». В помещении было два пожилых человека.

Пожар в Камне-на-Оби 29 июня 2020 года.
Пожар в Камне-на-Оби 29 июня 2020 года.
izvestiy-kamen.ru

Загорелся дом на ул. Льва Толстого. Женщина погибла, мужчина получил травмы, сообщили в ГУ МЧС по краю. Пострадавший находится в больнице.

Пожар случился из-за неисправности газового редуктора, в результате утечки газа произошло воспламенение. Взрывом в доме выбило стену, а осколки стекла разлетелись по всей улице, пишет местная газета.

Одна из оконных рам перелетела через проезжую часть.

Пожарные локализовали огонь. На месте также работают полицейские.

28 июня в Тальменке в трехэтажном жилом доме произошел крупный пожар. Эвакуировали 40 человек.

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