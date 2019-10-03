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Происшествия

В Алтайском крае приемную мать-изверга отправили под домашний арест

43-летней жительнице села Залесово предъявили обвинение в истязании приемных детей. Женщине избрали меру пресечения — она пробудет под домашним арестом на время следствия, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Дети с собакой.
Дети с собакой.
СС0.

Следователь требовал более строгой меры пресечения из-за того, что обвиняемая нарушала подписку о невыезде и надлежащем поведении, но суд настоял на домашнем аресте.

Как сообщалось, в марте 2011 года обвиняемая взяла под опеку двоих детей — брата и сестру 2006 и 2007 года рождения. С 2016 по 2019 год она систематически наносила побои и совершала иные насильственные действия в отношении детей.

В сентябре 2019 года их забрали из семьи и отправили в интернат.

По факту халатности и ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов системы профилактики Залесовского района, следователи СК также возбудили уголовное дело.

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