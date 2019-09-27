В Алтайском крае продолжают рассчитываться «дублями»

С заявлением в полицию обратился сотрудник одного из крупных продуктовых магазинов Бийска. По его словам, покупатель за товар протянул ему билет «Банка приколов».
Продавец заметил банкноту с надписью «одна тысяча дублей» и вызвал правоохранителей.
35-летнего жителя Бийского района задержали, а шуточную банкноту изъята и направила на исследование.
По данному факту проводится предварительная проверка.
Ранее в Республике Алтай у 28-летнего мужчины закончились деньги, но он не растерялся и решил рассчитаться в магазине деньгами «банка приколов».