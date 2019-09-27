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Происшествия

В Алтайском крае продолжают рассчитываться «дублями»

В Бийске снова поймали покупателя, который планировал расплатиться в магазине шуточной купюрой, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Деньги.
Деньги.
СС0

С заявлением в полицию обратился сотрудник одного из крупных продуктовых магазинов Бийска. По его словам, покупатель за товар протянул ему билет «Банка приколов».

Продавец заметил банкноту с надписью «одна тысяча дублей» и вызвал правоохранителей.

35-летнего жителя Бийского района задержали, а шуточную банкноту изъята и направила на исследование.

По данному факту проводится предварительная проверка.

Ранее в Республике Алтай у 28-летнего мужчины закончились деньги, но он не растерялся и решил рассчитаться в магазине деньгами «банка приколов».

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