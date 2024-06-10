В Алтайском крае произошло ДТП с большегрузами

Легковой автомобиль оказался между двух большегрузов.
Обстоятельства и пострадавшие в аварии уточняются.
Ранее сообщалось, что в Барнауле в результате ДТП на перекрестке перевернулся автомобиль.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
На алтайской трассе леговушка оказалась между двух грузовиков, сообщает «Инцидент Барнаул».
Легковой автомобиль оказался между двух большегрузов.
Обстоятельства и пострадавшие в аварии уточняются.
Ранее сообщалось, что в Барнауле в результате ДТП на перекрестке перевернулся автомобиль.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter