В Алтайском крае произошло еще одно крупное ДТП, пострадали дети

Как сообщили в краевой ГИБДД, ДТП случилось днем в Романовском районе.
Предварительно установлено, что около 14 часов на 18 км автодороги Романово-Завьялово 62-летний водитель автомобиля Toyota Probox выехал на встречную полосу. Там его автомобиль столкнулся с Toyota Corona Premio под управлением водителя 1991 г.р.
В «Короне» находились также четыре пассажира, трое из которых — девочки: в возрасте двух месяцев, четырех и пяти лет. Все они получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в Завьяловскую районную больницу, где им оказана медицинская помощь.
В «Пробоксе» находились водитель и три взрослых пассажира. Двое обратились за медицинской помощью.
Сотрудники полиции прибыли на место ДТП и выясняют причины и обстоятельства происшествия.