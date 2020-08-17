Появилось жуткое видео с места аварии с пятью жертвами в Алтайском крае

Пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю опубликовала видео и фото с места аварии, где ночью 17 августа погибли пять человек.

На кадрах — «семерка», после столкновения с грузовиком превратившаяся в металлолом. Видны следы крови погибших. Смертельные травмы получили трое мужчин и две женщины, все были в легковушке.

Водитель грузовика отделался ушибами голени.

Как произошло ДТП

Водитель за рулем ВАЗ-2107 двигался со стороны Рубцовска в сторону Барнаула по трассе А-322 около полуночи 17 августа. В 5 км от станции Мамонтово он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым Renault Midlum под управлением водителя 1964 года рождения.

Незамедлительно после сообщения об аварии на место прибыл наряд ДПС.

В ДТП погибли находившиеся в салоне ВАЗ-2107 мужчины: 1982, 1989 и 1985 годов рождения, а также две женщины, личности которых не установлены.