В Алтайском крае произошло смертельное ДТП

28-летний парень за рулем иномарки столкнулся с легковушкой при обгоне и вылетел в кювет.
24-летняя девушка, находившаяся в автомобиле, скончалась. Водителя госпитализировали с тяжелыми травмами.
В Егорьевском районе произошла жесткая автомобильная авария, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.
28-летний парень за рулем иномарки столкнулся с легковушкой при обгоне и вылетел в кювет.
24-летняя девушка, находившаяся в автомобиле, скончалась. Водителя госпитализировали с тяжелыми травмами.
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