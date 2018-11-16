На алтайской трассе произошло смертельное ДТП с участием 7 автомобилей

ДТП произошло около 9:50 на 167 км Чуйского тракта, в районе поселка Среднесибирский Тальменского района.
По предварительной информации, водитель микроавтобуса Hyundai двигался со стороны Новосибирска в направлении Новоалтайска. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. После этого столкнулись еще 5 автомобилей, которые ехали в попутном направлении с Hyundai и КамАЗом.
В результате ДТП пассажир автомобиля Hyundai погибла на месте до приезда скорой помощи. Водитель Hyundai получил телесные повреждения различной степени тяжести. Его госпитализировали.
Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии и контролируют движение. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.