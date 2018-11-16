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На алтайской трассе произошло смертельное ДТП с участием 7 автомобилей

В Алтайском крае утром 16 ноября произошла авария с участием 7 автомобилей. В ДТП погибла женщина, а также пострадал один из водителей, сообщает ГИБДД города.

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В Алтайский край поступил новый автомобиль скорой помощи
Мария Стрыгина

ДТП произошло около 9:50 на 167 км Чуйского тракта, в районе поселка Среднесибирский Тальменского района.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса Hyundai двигался со стороны Новосибирска в направлении Новоалтайска. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. После этого столкнулись еще 5 автомобилей, которые ехали в попутном направлении с Hyundai и КамАЗом.

В результате ДТП пассажир автомобиля Hyundai погибла на месте до приезда скорой помощи. Водитель Hyundai получил телесные повреждения различной степени тяжести. Его госпитализировали.

Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии и контролируют движение. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

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