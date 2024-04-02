3 апреля
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Происшествия

В Алтайском крае пропал подросток, которому требуется медицинская помощь (обновлено)

В Бийске пропал Губин Ярослав, 17 лет. О пропаже парня сообщил «СпасАлтай22».

Пропал человек.
Пропал человек.
altapress.ru

Обновлено

Найден, жив.

Он 1 апреля ушел из Психиатрической больницы, которая расположена по адресу ул. Садовая 212.

В настоящее время его местоположение неизвестно. Ярославу требуется медицинская помощь.

Пропал подросток.
Пропал подросток.
СпасАлтай22

Приметы: рост 178 см, худощавого телосложения, волос темно-русый короткостриженный.

Особые приметы: на затылке имеет шрам в виде треугольника.

Был одет: синяя куртка, синие штаны, сапоги дутыши темного цвета, с собой имеет шапку.

Ранее сообщалось, что в Сибири пропала женщина.

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