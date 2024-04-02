В Алтайском крае пропал подросток, которому требуется медицинская помощь (обновлено)

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Найден, жив.
Он 1 апреля ушел из Психиатрической больницы, которая расположена по адресу ул. Садовая 212.
В настоящее время его местоположение неизвестно. Ярославу требуется медицинская помощь.
Пропал подросток.
СпасАлтай22
Приметы: рост 178 см, худощавого телосложения, волос темно-русый короткостриженный.
Особые приметы: на затылке имеет шрам в виде треугольника.
Был одет: синяя куртка, синие штаны, сапоги дутыши темного цвета, с собой имеет шапку.
Ранее сообщалось, что в Сибири пропала женщина.
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