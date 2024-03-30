В Сибири пропала женщина. Она нуждается в медицинской помощи

Талапина Наталья Анатольевна 52 года пропала 29 марта в Калининском районе.
Вышла из дома и не вернулась.
Пропал человек.
ЛизаАлерт
Приметы:
Рост: 165 см.
Телосложение: нормальное
Цвет глаз: карие
Волосы: темно-каштановые, с проседью
Была одета: черная куртка с капюшоном, черные брюки, черные сапоги, цветной платок.
С собой: светло-кремовая сумка.
Особые приметы: носит очки.
Если вы увидите женщину, сообщите об этом по номеру: 8 800 700-54-52 или 112.
Ранее сообщалось, что молодой человек в черном пропал по пути в Бийск.
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