В Алтайском крае прошли панихиды по погибшим в «Крокус Сити Холле»

Как и в других городах, во всех храмах Барнаула проходят богослужения. Там чтят память погибших и молятся за здоровье пострадавших, сообщает «Толк».

В Алтайском крае 30 марта, как и во всех городах России устраивают панихиды на 9 день теракта в «Крокус Сити Холле».

В краевой столице заупокойное богослужение прошло возле часовни святой мученицы Татианы у АлтГТУ, там также все это время находился мемориал в память жертв теракта. Также по благословению митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия панихиду по убиенным и скончавшимся от ран проводят во всех храмах Барнаульской епархии.

Богослужения проходят и в других городах края. Так в Рубцовске память погибших почтил глава города Дмитрий Фельдман.

Ранее сообщалось, что сибиряк из списка пропавших попал в список погибших в «Крокус Сити Холл».

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