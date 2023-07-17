В Алтайском крае пьяный водитель устроил жесткое ДТП и сбежал

Как сообщают очевидцы, водитель устроившей аварию "Лады" был пьян и не справился с управлением, врезавшись в "Тойоту".
В отечественном автомобиле, помимо виновника, было еще три пассажира.
После ДТП вся компания сбежала с места происшествия, скрывшись в лесу.
На месте работали полиция и бригада реанимации. О состоянии находившихся в "Тойоте" людей информации нет.
Правоохранители устанавливают личность водителя "Лады".
Ранее внедорожник съехал в кювет после ДТП с бензовозом на трассе Барнаул - Новосибирск.