В Алтайском крае пьяный водитель устроил жесткое ДТП и сбежал

ДТП произошло на пятом километре дороги к поселку Сорокино поздно вечером 16 июля, сообщает " Бийский рабочий ".

Как сообщают очевидцы, водитель устроившей аварию "Лады" был пьян и не справился с управлением, врезавшись в "Тойоту".

В отечественном автомобиле, помимо виновника, было еще три пассажира.

После ДТП вся компания сбежала с места происшествия, скрывшись в лесу.

На месте работали полиция и бригада реанимации. О состоянии находившихся в "Тойоте" людей информации нет.

Правоохранители устанавливают личность водителя "Лады".

Ранее внедорожник съехал в кювет после ДТП с бензовозом на трассе Барнаул - Новосибирск.