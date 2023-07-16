Внедорожник съехал в кювет после ДТП с бензовозом на трассе Барнаул - Новосибирск

По словам очевидцев, авария произошла на границе с Новосибирской областью - в 100 м от гостиницы "Грань Алтая".
Предположительными участниками ДТП стали бензовоз и внедорожник. В результате аварии автомобиль съехал с проезжей части в кювет. На опубликованных кадрах можно разглядеть, что у него помято крыло.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее на Алтае опрокинулся грузовик с туристами. ДТП произошло в селе Элекмонар Чемальского района утром 14 июля. В кузове находилась неорганизованная группа туристов - всего 14 человек.