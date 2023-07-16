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Происшествия

Внедорожник съехал в кювет после ДТП с бензовозом на трассе Барнаул - Новосибирск

ДТП произошло на трассе Барнаул - Новосибирск 16 июля. Один из участников аварии съехал в кювет. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

ДТП с бензовозом и внедорожником
ДТП с бензовозом и внедорожником
Регион 22 Барнаул

По словам очевидцев, авария произошла на границе с Новосибирской областью - в 100 м от гостиницы "Грань Алтая".

Предположительными участниками ДТП стали бензовоз и внедорожник. В результате аварии автомобиль съехал с проезжей части в кювет. На опубликованных кадрах можно разглядеть, что у него помято крыло.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее на Алтае опрокинулся грузовик с туристами. ДТП произошло в селе Элекмонар Чемальского района утром 14 июля. В кузове находилась неорганизованная группа туристов - всего 14 человек.

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