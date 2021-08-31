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Происшествия

В Алтайском крае рабочий получил серьезные травмы после падения с крыши зернохранилища

На одном из крестьянско-фермерских хозяйств Шипуновского района рабочий сорвался с крыши зернового тока и упал с большой высоты. Он выжил, но получил тяжелые травмы.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
zdravalt.ru

Следователи завели уголовное дело по ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Несчастный случай произошел 2 июля. Мужчина выполнял кровельные работы на крыше. В результате падения он получил множественные травмы, в том числе, перелом позвоночника, травму живота и грудной клетки.

Обстоятельства произошедшего еще устанавливаются, как и лица, ответственные за охрану труда на производстве.

Днем 10 августа в одной из штолен шахты Корбалихинского рудника произошло обрушение горной породы. 29-летний рабочий получил смертельные травмы.

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