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Происшествия

После гибели горняка прокуратура проверит охрану труда на руднике в Алтайском крае

Прокуратура Рубцовского района начала проверку соблюдения закона об охране труда в связи с гибелью рабочего на шахте Корбалихинского рудника, сообщили в пресс-центре надзорного ведомства.

Корбалихинский рудник.
Корбалихинский рудник.
sib-pm.ru

«В ходе проверки будет оценено соблюдение правил охраны труда на предприятии, при выявлении нарушений принят комплекс мер прокурорского реагирования», — заявили в прокуратуре.

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека).

ЧП в шахте Корбалихинского рудника.
ЧП в шахте Корбалихинского рудника.
altai-krai.sledcom.ru

Что случилось

Днем 10 августа в одной из штолен шахты произошло обрушение горной породы. 29-летний рабочий получил смертельные травмы.

Из аварийного участка спасатели вывели трех человек, им медицинская помощь не потребовалась.

«На предприятии работает межведомственная комиссия, оказывается максимальное содействие сотрудникам Ростехнадзора и правоохранительных органов в установлении причин и обстоятельств произошедшей трагедии», — отметили в «Сибирь-Полиметаллы».

Компания взяла на себя материальные расходы и оказала помощь семье погибшего.

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