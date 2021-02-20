В Алтайском крае разгоряченный слесарь угнал автокран

Мужчина работал слесарем на сельскохозяйственном предприятии. Известно, что перед тем, как сесть за руль автокрана, сельчанин пил спиртное вместе с хозяином транспортного средства.
Сотрудники ДПС обнаружили кран на обочине. Мужчина сказал, что не помнит как сел за руль.
«Задержанному ничего не оставалось делать как сознаться в том, что это он угнал автокран», — говорят в МВД.
На него завели два уголовных дела по ст. 166 УК РФ (угон) и ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).
Ранее в Алтайском крае на границе остановили элитное авто в угоне.