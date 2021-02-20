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Происшествия

В Алтайском крае разгоряченный слесарь угнал автокран

51-летний житель села в Кытмановском районе совершил угон автокрана и даже не смог вспомнить каким образом.

Угон автокрана.
Угон автокрана.
22.мвд.рф

Мужчина работал слесарем на сельскохозяйственном предприятии. Известно, что перед тем, как сесть за руль автокрана, сельчанин пил спиртное вместе с хозяином транспортного средства.

Сотрудники ДПС обнаружили кран на обочине. Мужчина сказал, что не помнит как сел за руль.

«Задержанному ничего не оставалось делать как сознаться в том, что это он угнал автокран», — говорят в МВД.

На него завели два уголовных дела по ст. 166 УК РФ (угон) и ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).

Ранее в Алтайском крае на границе остановили элитное авто в угоне.

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