В Алтайском крае разыскивают мать найденного в пакете младенца

В рамках расследования уголовного дела следователи ищут мать ребенка Екатерину Шишкову, 1993 года рождения.
Приметы:
- на вид 27−30 лет,
- рост 165−170 см,
- среднего телосложения,
- волосы темные средней длины.
Одета:
- голубая кофта,
- джинсы с порезами темно-синего цвета,
- синие кроссовки.
Следственные органы СК по краю обращаются к гражданам, которым известно местонахождение разыскиваемой, позвонить по телефонам в Барнауле: 8 (385−2) 29−80−94, в Бийске 8 (385−4) 44−91−97, 45−02−02 или 02.
Как ранее писал altapress.ru, тело девочки, завернутое в полиэтиленовый мешок, нашли в одном из подъездов жилого дома в Бийске.
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