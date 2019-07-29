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Происшествия

В Алтайском крае разыскивают мать найденного в пакете младенца

В Алтайском крае разыскивают мать убитой 11-месячной девочки, которую нашли утром 28 июля в Бийске. Следком просит всех, кто что-либо знает о местонахождении женщины, позвонить правоохранителями.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

В рамках расследования уголовного дела следователи ищут мать ребенка Екатерину Шишкову, 1993 года рождения.

Приметы:

  • на вид 27−30 лет,
  • рост 165−170 см,
  • среднего телосложения,
  • волосы темные средней длины.

Одета:

  • голубая кофта,
  • джинсы с порезами темно-синего цвета,
  • синие кроссовки.
Разыскивается Екатерина Шишкова
Разыскивается Екатерина Шишкова
altai-krai.sledcom.ru

Следственные органы СК по краю обращаются к гражданам, которым известно местонахождение разыскиваемой, позвонить по телефонам в Барнауле: 8 (385−2) 29−80−94, в Бийске 8 (385−4) 44−91−97, 45−02−02 или 02.

Как ранее писал altapress.ru, тело девочки, завернутое в полиэтиленовый мешок, нашли в одном из подъездов жилого дома в Бийске.

Губернатор края Виктор Томенко поручил уполномоченному по правам ребенка Ольге Казанцевой изучить, проводили ли социальные службы профилактическую работу по отношению к семье, и подключиться к изучению обстоятельств гибели ребенка.

По поручению губернатора Ольга Казанцева выехала в Бийск.

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