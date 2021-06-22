В Алтайском крае разыскивают подозреваемого в убийстве. Ориентировка

В Алтайском крае разыскивают подозреваемого в убийстве пенсионерки в Новоалтайске. Следственный комитет опубликовал портрет и приметы предполагаемого преступника, и попросил жителей региона помочь установить его личность и местонахождение.

По данным следствия, 1 июня в Новоалтайске обнаружили тело 65-летней женщины с признаками насильственной смерти. Пенсионерку ранили ножом в шею, от полученной травмы она скончалась, уточняет ОМВД по Новоалтайску.

«Преступление в отношении пожилой женщины совершено в условиях неочевидности и до настоящего времени остается нераскрытым», — отмечают в СК.

Приметы разыскиваемого

На вид 20−30 лет;

рост 180−190 см;

волос темный короткий прямой;

лицо худощавое , вытянутое , овальной формы , бледного цвета.

Портрет подозреваемого в убийстве.

Был одет

спортивная кофта темного цвета;

брюки спортивные темного цвета ( возможно шорты темного цвета на правой лицевой стороне имеется надпись);

возможно шорты темного цвета на правой лицевой стороне имеется надпись); футболка белого цвета , на ногах спортивная обувь — кроссовки , кепка темного цвета;

на ногах спортивная обувь — кроссовки кепка темного цвета; на спине , либо в руках имел мужскую сумку , либо маленький рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении подозреваемого, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (385−32) 2−00−50 или 02.

Ранее сообщалось, что полиция Рубцовска разыскивает лже-врача, которая ходит по квартирам и якобы проводит обследование пожилых людей.