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Происшествия

В Алтайском крае разыскивают подозреваемого в убийстве. Ориентировка

В Алтайском крае разыскивают подозреваемого в убийстве пенсионерки в Новоалтайске. Следственный комитет опубликовал портрет и приметы предполагаемого преступника, и попросил жителей региона помочь установить его личность и местонахождение.

Розыск подозреваемого.
Розыск подозреваемого.
altai-krai.sledcom.ru

По данным следствия, 1 июня в Новоалтайске обнаружили тело 65-летней женщины с признаками насильственной смерти. Пенсионерку ранили ножом в шею, от полученной травмы она скончалась, уточняет ОМВД по Новоалтайску.

«Преступление в отношении пожилой женщины совершено в условиях неочевидности и до настоящего времени остается нераскрытым», — отмечают в СК.

Приметы разыскиваемого

  • На вид 20−30 лет;
  • рост 180−190 см;
  • волос темный короткий прямой;
  • лицо худощавое, вытянутое, овальной формы, бледного цвета.
Портрет подозреваемого в убийстве.
Портрет подозреваемого в убийстве.

Был одет

  • спортивная кофта темного цвета;
  • брюки спортивные темного цвета (возможно шорты темного цвета на правой лицевой стороне имеется надпись);
  • футболка белого цвета, на ногах спортивная обувь — кроссовки, кепка темного цвета;
  • на спине, либо в руках имел мужскую сумку, либо маленький рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении подозреваемого, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (385−32) 2−00−50 или 02.

Ранее сообщалось, что полиция Рубцовска разыскивает лже-врача, которая ходит по квартирам и якобы проводит обследование пожилых людей.

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