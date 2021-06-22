В Алтайском крае разыскивают подозреваемого в убийстве. Ориентировка

По данным следствия, 1 июня в Новоалтайске обнаружили тело 65-летней женщины с признаками насильственной смерти. Пенсионерку ранили ножом в шею, от полученной травмы она скончалась, уточняет ОМВД по Новоалтайску.
«Преступление в отношении пожилой женщины совершено в условиях неочевидности и до настоящего времени остается нераскрытым», — отмечают в СК.
Приметы разыскиваемого
- На вид 20−30 лет;
- рост 180−190 см;
- волос темный короткий прямой;
- лицо худощавое, вытянутое, овальной формы, бледного цвета.
Был одет
- спортивная кофта темного цвета;
- брюки спортивные темного цвета (возможно шорты темного цвета на правой лицевой стороне имеется надпись);
- футболка белого цвета, на ногах спортивная обувь — кроссовки, кепка темного цвета;
- на спине, либо в руках имел мужскую сумку, либо маленький рюкзак.
Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении подозреваемого, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (385−32) 2−00−50 или 02.
Ранее сообщалось, что полиция Рубцовска разыскивает лже-врача, которая ходит по квартирам и якобы проводит обследование пожилых людей.