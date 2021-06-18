В Рубцовске разыскивают «врача», посещающую пенсионеров и похищающую их деньги

В Алтайском крае полиция разыскивает лже-врача, которая ходит по квартирам и якобы проводит обследование пожилых людей, сообщает региональное МВД.

Накануне к 84-летней жительнице Рубцовска пришла неизвестная женщина и заявила, что является медработником.

«Сообщила, что проводит обследование пожилых людей по месту жительства. Пенсионерка впустила ее к себе в квартиру», — рассказали в ведомстве.

Женщина осмотрела бабушку и сказала, что у нее остеохондроз. После этого ушла.

На следующий день пенсионерка обнаружила пропажу 80 000 рублей и обратилась в полицию.

Возбудили уголовное дело по признакам «хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба». Если «врача» поймают, ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее в Барнауле 80-летняя бабушка не поддалась на уловки мошенника, который нашел у нее смертельную болезнь.