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Происшествия

В Алтайском крае рецидивист убил соседа и сжег его тело

Злоумышленник в ходе ссоры нанес соседу более 20 ударов ножом, после чего поджег его тело, сообщает региональный Следком.

В Тальменском районе мужчина распивал спиртное в доме своего соседа. В ходе застолья между гостем и хозяином произошел конфликт. В результате ссоры злоумышленник нанес 75-летнему потерпевшему более 20 ножевых ударов. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Испугавшись содеянного, фигурант решил скрыть следы преступления. Он накрыл тело соседа покрывалом и поджег. С места преступления он забрал деньги и сотовый телефон потерпевшего.

Ранее мужчина был судим за совершение преступления против личности.

Суд назначил ему наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Ранее девочку из Кемеровской области жестоко убили и кинули тело в колодец.

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