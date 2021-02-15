В Алтайском крае рецидивисты избили 70-летнего пенсионера ради 2 тысяч

Ранее судимые мужчины 1980 и 1981 годов рождения днем в подъезде дома по пр. Ленина напали на пенсионера, избили его и отобрали сотовый телефон, а также деньги в сумме 2 тысячи рублей.
Полицейские поймали подозреваемых. Из похищенного у них остался только телефон.
На нападавших завели уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья), задержанные дали признательные показания.
Ранее в Барнауле неизвестный ударил и ограбил беременную женщину.