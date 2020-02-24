В Алтайском крае рыбаки на снегоходе провалились под лед

Сообщение о пропаже людей в районе обской протоки Старая Обь (д. Духовая) поступило в полицию 23 февраля. На месте был виден след снегохода.
Как выяснилось, жители Барнаула (1969 и 1959 года рождения) два дня назад приехали в Каменский район на рыбалку и поставили палатку на острове в 8 км от базы отдыха «Трансмаш».
Рыбаков еще не нашли. 24 февраля к работе должны приступить водолазы.
Толщина льда на ледовой переправе достигает 40 см, а рядом с ней — 20 см и меньше.
15 февраля в Алтайском крае двое мужчин, возвращаясь с рыбалки, сорвались с обрыва. Один скончался на месте происшествия, второй получил травмы.