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Происшествия

В Алтайском крае рыбаки на снегоходе провалились под лед

Рыбаки из Барнаула пропали на Оби в Каменском районе, сообщает «Алтайская правда». Предположительно, они на снегоходе провалились под лед. В воде плавали сапог и перчатка.

Зимняя рыбалка на Оби в Барнауле
Зимняя рыбалка на Оби в Барнауле
Анна Зайкова

Сообщение о пропаже людей в районе обской протоки Старая Обь (д. Духовая) поступило в полицию 23 февраля. На месте был виден след снегохода.

Как выяснилось, жители Барнаула (1969 и 1959 года рождения) два дня назад приехали в Каменский район на рыбалку и поставили палатку на острове в 8 км от базы отдыха «Трансмаш».

Рыбаков еще не нашли. 24 февраля к работе должны приступить водолазы.

Толщина льда на ледовой переправе достигает 40 см, а рядом с ней — 20 см и меньше.

15 февраля в Алтайском крае двое мужчин, возвращаясь с рыбалки, сорвались с обрыва. Один скончался на месте происшествия, второй получил травмы.

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