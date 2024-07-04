В Алтайском крае с начала лета утонуло пять детей. Меры предосторожности на воде

Помимо детей, в крае утонули восемь взрослых, сообщают в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Всего за это лето погибло на воде 21 граждан Алтайского края.

В МЧС напоминают, что в первую очередь ответственность за безопасность ребенка ложится на родителей.

10 простых правил, которые могут спасти жизнь детей на воде

Купаться в несанкционированных местах запрещено.

Нельзя плавать в новом месте самостоятельно без сопровождения взрослого. Прежде чем заходить в воду, необходимо попросить одного из родителей обследовать дно.

Нельзя хватать другого ребенка за ноги и тянуть на дно, даже в процессе игры.

Не следует толкать других детей в воду. Это может привести к тому, что ребенок захлебнется или случайно попадет в яму и не сможет из нее выбраться.

Если ребенок не умеет плавать, в обязательном порядке следует использовать надувные круги, матрасы, жилеты или нарукавники. Необходимо обезопасить себя прежде, чем посещать водоем.

Даже с нарукавниками, кругами, матрасами и жилетами нельзя плавать без присмотра взрослых, находящихся в воде.

Нельзя прыгать в водоём с обрывов или высокого берега. Это может спровоцировать травму. К тому же, не следует заходить в воду, если дно слишком скользкое и присутствует большое количество камней и коряг.

Даже при отличном умении плавать, ни в коем случае нельзя продвигаться дальше ограничительных буйков.

Если поблизости проплывает лодка или катер, то нельзя подплывать близко к судну.

Если в определенном месте присутствует сильное течение, плыть против него ни в коем случае нельзя. При этом рекомендуется находиться как можно ближе к берегу, это сохранит жизнь.

Каждый родитель должен прочитать правила безопасности на воде для детей и ознакомить с ними своего ребенка.

Ранее сообщалось, что в селе Бочкари утонул мальчик.

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