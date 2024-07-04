В Алтайском крае с начала лета утонуло пять детей. Меры предосторожности на воде

Всего за это лето погибло на воде 21 граждан Алтайского края.
В МЧС напоминают, что в первую очередь ответственность за безопасность ребенка ложится на родителей.
10 простых правил, которые могут спасти жизнь детей на воде
- Купаться в несанкционированных местах запрещено.
- Нельзя плавать в новом месте самостоятельно без сопровождения взрослого. Прежде чем заходить в воду, необходимо попросить одного из родителей обследовать дно.
- Нельзя хватать другого ребенка за ноги и тянуть на дно, даже в процессе игры.
- Не следует толкать других детей в воду. Это может привести к тому, что ребенок захлебнется или случайно попадет в яму и не сможет из нее выбраться.
- Если ребенок не умеет плавать, в обязательном порядке следует использовать надувные круги, матрасы, жилеты или нарукавники. Необходимо обезопасить себя прежде, чем посещать водоем.
- Даже с нарукавниками, кругами, матрасами и жилетами нельзя плавать без присмотра взрослых, находящихся в воде.
- Нельзя прыгать в водоём с обрывов или высокого берега. Это может спровоцировать травму. К тому же, не следует заходить в воду, если дно слишком скользкое и присутствует большое количество камней и коряг.
- Даже при отличном умении плавать, ни в коем случае нельзя продвигаться дальше ограничительных буйков.
- Если поблизости проплывает лодка или катер, то нельзя подплывать близко к судну.
- Если в определенном месте присутствует сильное течение, плыть против него ни в коем случае нельзя. При этом рекомендуется находиться как можно ближе к берегу, это сохранит жизнь.
Каждый родитель должен прочитать правила безопасности на воде для детей и ознакомить с ними своего ребенка.
Ранее сообщалось, что в селе Бочкари утонул мальчик.
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