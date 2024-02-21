21 февраля
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Происшествия

В Алтайском крае сельчанин напилил молодых берез на полмиллиона рублей

В Алтайском крае в 8,6 км от поселка Даниловка Алтайского района незаконно срубили 50 берез. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Браконьер спилил березы.
Браконьер спилил березы.
ГУ МВД по Алтайскому краю

Сумма ущерба, которую причинили лесному фонду, составила 453 тыс. рублей.

Оказалось, что березы незаконно срубил 53-летний местный житель.

Мужчина нигде не работает, а ранее неоднократно был судим. Его выдали следы автомобиля. Свою вину он признал.

Известно, что сельчанин спилил деревья, распилил их на чурки и продал местному жителю. Таким способом он хотел немного заработать.

Возбужденно уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае поймали браконьера, который отстреливал косуль.

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