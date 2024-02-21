В Алтайском крае сельчанин напилил молодых берез на полмиллиона рублей

Сумма ущерба, которую причинили лесному фонду, составила 453 тыс. рублей.
Оказалось, что березы незаконно срубил 53-летний местный житель.
Мужчина нигде не работает, а ранее неоднократно был судим. Его выдали следы автомобиля. Свою вину он признал.
Известно, что сельчанин спилил деревья, распилил их на чурки и продал местному жителю. Таким способом он хотел немного заработать.
Возбужденно уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае поймали браконьера, который отстреливал косуль.
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