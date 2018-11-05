В алтайском селе мужчина обокрал пункт приема металла, чтобы купить алкоголь

Для того, чтобы попасть в здание, мужчина разбил окно. Так как сейф был не заперт, то злоумышленник без труда забрал выручку. По предварительным данным, сельчанин ранее сдавал в этом пункте металл, поэтому знал, где хранятся деньги.

Сообщение о краже поступило в дежурную часть вечером. Полицейские выехали на место преступления и раскрыли его по «горячим» следам. Они задержали мужчину в одном из магазинов села, где злоумышленник уже успел потратить часть украденных денег на алкоголь. Правоохранители изъяли у сельчанина 11 тыс. рублей.

Кража в Шелаболихе. 22.мвд.рф Кража в Шелаболихе. 22.мвд.рф Кража в Шелаболихе. 22.мвд.рф

Возбуждено уголовное дело .