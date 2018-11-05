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Происшествия
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В алтайском селе мужчина обокрал пункт приема металла, чтобы купить алкоголь

Вечером, 4 ноября, 47-летний житель села Шелаболиха Шелаболихинского района проник в помещение пункта приема металла и стащил из открытого сейфа 16 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Кража в Шелаболихе.
Кража в Шелаболихе.
22.мвд.рф

Для того, чтобы попасть в здание, мужчина разбил окно. Так как сейф был не заперт, то злоумышленник без труда забрал выручку. По предварительным данным, сельчанин ранее сдавал в этом пункте металл, поэтому знал, где хранятся деньги.

Сообщение о краже поступило в дежурную часть вечером. Полицейские выехали на место преступления и раскрыли его по «горячим» следам. Они задержали мужчину в одном из магазинов села, где злоумышленник уже успел потратить часть украденных денег на алкоголь. Правоохранители изъяли у сельчанина 11 тыс. рублей.

Кража в Шелаболихе.
Кража в Шелаболихе.
22.мвд.рф
Кража в Шелаболихе.
Кража в Шелаболихе.
22.мвд.рф
Кража в Шелаболихе.
Кража в Шелаболихе.
22.мвд.рф

Возбуждено уголовное дело .

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