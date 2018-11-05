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Житель Алтайского края купил сим-карту с подключенным мобильным банком и потратил чужие деньги

Жительница Барнаула обратилась в полицию из-за того, что с ее карты тайно снимали деньги, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Мужчина с телефоном.
Мужчина с телефоном.
СС0

По предварительным данным, женщина поменяла номер мобильного телефона. Мобильный банк, который ранее был подключен в телефоне, не стала отключать, так как решила, что автоматически произойдет блокировка. Позже на новый номер телефона стали приходить сообщения о снятии денег. Она позвонила на горячую линию сотового оператора, где ей подтвердили информацию о снятии денег.

Потерпевшая обратилась в органы внутренних дел с заявлением. Полицейские установили подозреваемого. Им оказался житель Алтайского края, который купил сим-карту и обнаружил, что ранее она была привязана к «мобильному банку» и на ней есть деньги. Подозреваемый перевел доступную сумму на другой счет и потратил на собственные нужды.

Сотрудники органов внутренних дел предупреждают жителей региона, что при утере или смене сим-карты необходимо отключать все мобильные приложения, которые могут хранить личную информацию.

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