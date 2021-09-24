В Алтайском крае сельчанин застрелил марала пока искал своих коров

Как удалось выяснить полиции, мужчина поехал искать своих коров, но увидел марала вблизи села Большой Бащелак и не смог удержаться от незаконной охоты.
Сотрудники полиции задержали его с мясом, незарегистрированным ружьем, ножом и боеприпасами.
«Соответствующих документов на осуществление охоты на данный вид дикого животного охотник полицейским не предоставил», — сообщили в краевом главке МВД.
Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.1 ст. 258 «Незаконная охота».
Ранее в Алтайском крае силовики задержали группу опытных браконьеров.