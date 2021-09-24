В Алтайском крае сельчанин застрелил марала пока искал своих коров

51-летний житель Чарышского района попал под уголовное разбирательство после того, как внезапно решил поохотиться на марала.

Как удалось выяснить полиции, мужчина поехал искать своих коров, но увидел марала вблизи села Большой Бащелак и не смог удержаться от незаконной охоты.

Сотрудники полиции задержали его с мясом, незарегистрированным ружьем, ножом и боеприпасами.

«Соответствующих документов на осуществление охоты на данный вид дикого животного охотник полицейским не предоставил», — сообщили в краевом главке МВД.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.1 ст. 258 «Незаконная охота».

Ранее в Алтайском крае силовики задержали группу опытных браконьеров.