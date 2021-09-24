24 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Алтайском крае сельчанин застрелил марала пока искал своих коров

51-летний житель Чарышского района попал под уголовное разбирательство после того, как внезапно решил поохотиться на марала.

Марал на Алтае.
Марал на Алтае.
Пресс-служба "Алтайского заповедника.

Как удалось выяснить полиции, мужчина поехал искать своих коров, но увидел марала вблизи села Большой Бащелак и не смог удержаться от незаконной охоты.

Сотрудники полиции задержали его с мясом, незарегистрированным ружьем, ножом и боеприпасами.

«Соответствующих документов на осуществление охоты на данный вид дикого животного охотник полицейским не предоставил», — сообщили в краевом главке МВД.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.1 ст. 258 «Незаконная охота».

Ранее в Алтайском крае силовики задержали группу опытных браконьеров.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость