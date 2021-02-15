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Происшествия

В Алтайском крае сельчанку отправили за решетку за убийство сожителя

48-летней жительнице Третьяковского района вынесли приговор за кровавую расправу над сожителем. Женщина один раз ударил его в живот ножом, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Орудие преступления. Нож.
Орудие преступления. Нож.
22.мвд.рф

Убийство произошло днем в июле 2020 года в одном из сел района. Между пьяными сожителями произошла ссор на бытовой почве.

Женщина схватила кухонный нож и нанесла один удар в область живота гражданского супруга. Смерть 37-летнего потерпевшего наступила на месте.

Подозреваемая полностью признала свою вину, но это не помогло ей избежать уголовной ответственности. Суд назначил ей 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Бийске мужчины распивали спиртное, но по незначительному поводу между ними завязалась ссора. В итоге один из них истек кровью.

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