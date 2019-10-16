В Алтайском крае сильный ветер перебросил огонь на здания

Пожар возник на территории одного из дворов из-за неосторожного обращения с огнем.
Сильный ветер распространил огонь на большое расстояние.
«Собранные вовремя силы и средства пожарных подразделений не позволили пожару распространиться на населенный пункт», — отметили в пресс-службе.
Напомним, с 10 октября в крае ввели особый противопожарный режим. Это значит, что в регионе запрещено сжигать мусор и сухую траву, разводить костры на природе и так далее. За выходные дни в Алтайском крае зарегистрировали 98 возгораний сухой травы, а 14 октября — 73 возгорания сухой травы.