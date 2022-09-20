В Алтайском крае спасли собаку от голода, которую хозяин привязал цепью к дому, а сам уехал в другой город

Как рассказала девушка, на выходных она вместе с подругой поехала за грибами. И в Повалихе они услышали собачий плач.
«Подойдя к дому увидели ужасную картину, собака породы алабай была привязана железной цепью к столбу и из последних сил звала на помощь.
У нас с собой была булка хлеба, мы, не раздумывая, начали кормить собаку. Она на лету, не жуя, глотала хлеб. Налили ей воды», — рассказала спасительница.
Как рассказал продавец магазина, который стоял напротив дома, хозяин оставил собаку умирать. Он бросил дом и уехал в город жить.
Девушка попросила разыскать его и «наказать по всей строгости закона».
Ранее в Барнауле сбили мопса.