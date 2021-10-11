В Алтайском крае суд вынес приговор директору школы, который искалечил ребенка

Осенью 2020 года в одном из сел Алтайского края директор школы на своем автомобиле сбил ученика. Мальчик до сих пор находится в тяжелом состоянии. Накануне суд вынес виновнику ДТП приговор.

Бывший директор проведет 3 года в колонии-поселении, также его лишили прав на 2,5 года. В пользу потерпевшего взыскано 700 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.

Авария произошла около 19:00 в октябре. Мальчик шел по обочине дороге в сторону школы, а виновник ехал по проезжей части и, пытаясь объехать ямы, совершил наезд на пешехода.

После этого, увидев, лежащего на земле человека, с места преступления скрылся, автомобиль оставил у своих родственников, так как лобовое стекло после удара имело повреждения, а сам вернулся на место ДТП.

«Мать потерпевшего и его родственники, узнав о случившемся, прибыли на место происшествия, увидели мальчика, который лежал без сознания. В судебном заседании они рассказали, что виновник оттаскивал мать от своего сына, успокаивал ее, говорил, что все будет хорошо, они найдут человека, который сбил ребенка», — рассказывают в прокуратуре края.

Когда школьник пришел в сознание, он пояснил, что машина, которая его сбила, принадлежит директору школы, он часто видел ее у учебного заведения.

Экспертиза подтвердила, что фрагменты стекла с места ДТП и изъятые из воздуховода автомобиля виновного имеют общую групповую принадлежность.

Мальчик все еще в тяжелом состоянии, самостоятельно себя не обслуживает, не сидит, не ходит, ему требуется постоянный уход и реабилитация.

Ранее 46-летний водитель сбил трех девочек в селе Вылково Тюменцевского района. Мужчина был в состоянии наркотического опьянения.