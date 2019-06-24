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Происшествия

В Алтайском крае таджика обвиняют в надругательстве над 13-летней дочерью сожительницы

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего гражданина Таджикистана, проживающего в Новоалтайске. Мужчину обвиняют в половом преступлении в отношении маленькой девочки, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Подросток. Кеды.
Подросток. Кеды.
СС0

По данным следствия, в марте 2019 года обвиняемый несколько раз совершал сексуальное насилие в отношении 13-летней дочери своей сожительницы, угрожая физической расправой в случае, если ребенок сообщит о случившемся. Следователи доказали причастность мужчины к 4 фактам насильственных действий сексуального характера.

Во время предварительного следствия обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Напомним, ранее Алтайский краевой суд приговорил к 24 годам колонии жителя Белгорода, который уговорил малолетнего барнаульца прислать ему порнографические фото и видео со своим участием за деньги.

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