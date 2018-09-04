В Алтайском крае три человека погибли во время охоты

Двое мужчин утонули, а один человек стал жертвой неосторожного обращения с оружием, оказавшись на линии огня.

По данным Минприроды, причина несчастных случаев связана с неопытностью начинающих охотников.

Для «бывалых» охота — это больше, чем просто развлечение, это что-то близкое к образу жизни, поэтому случайностей, приводящих к трагическим последствиям, у таких охотников попросту не бывает, — отмечают в ведомстве.