В Алтайском крае три человека погибли во время охоты

Двое мужчин утонули, а один человек стал жертвой неосторожного обращения с оружием, оказавшись на линии огня.
По данным Минприроды, причина несчастных случаев связана с неопытностью начинающих охотников.
Для «бывалых» охота — это больше, чем просто развлечение, это что-то близкое к образу жизни, поэтому случайностей, приводящих к трагическим последствиям, у таких охотников попросту не бывает, — отмечают в ведомстве.
В Минприроды отмечают, что в Алтайский край приезжают охотники с Новосибирской, Кемеровской, Томской областей и Красноярского края. В этом сезоне выдали на 10−15% разрешений больше, чем в 2017 году.
Напомним, 25 августа житель Новосибирска получил смертельное ранение на рассвете, в день открытия охоты. Приятель погибшего написал явку с повинной. Он назвал случившееся трагической случайностью.