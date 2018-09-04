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4 сентября
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В Алтайском крае три человека погибли во время охоты

В Алтайском крае жертвами несчастных случаев во время открытия летне-осенней охоты стали три человека, сообщает пресс-служба Минприроды по региону.

Ружье. Оружие.
Ружье. Оружие.
СС0

Двое мужчин утонули, а один человек стал жертвой неосторожного обращения с оружием, оказавшись на линии огня.

По данным Минприроды, причина несчастных случаев связана с неопытностью начинающих охотников.

Для «бывалых» охота — это больше, чем просто развлечение, это что-то близкое к образу жизни, поэтому случайностей, приводящих к трагическим последствиям, у таких охотников попросту не бывает, — отмечают в ведомстве.

В Минприроды отмечают, что в Алтайский край приезжают охотники с Новосибирской, Кемеровской, Томской областей и Красноярского края. В этом сезоне выдали на 10−15% разрешений больше, чем в 2017 году.

Напомним, 25 августа житель Новосибирска получил смертельное ранение на рассвете, в день открытия охоты. Приятель погибшего написал явку с повинной. Он назвал случившееся трагической случайностью.

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