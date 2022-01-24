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Происшествия

В Алтайском крае у водителя за рулем произошел инсульт

Пожилой мужчина в Славгороде пережил инсульт, находясь за рулем автомобиля.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
СС0

Все произошло 22 января. Странно виляющую Lada Granta заметил сотрудник МЧС, старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 5 Александр Полубояринов. Сам он ехал на работу.

Подозрительный автомобиль остановился около одного из торговых центров города и Александр припарковался рядом, несколько раз постучал в окно, но в ответ была одна тишина.

Тогда он дернул дверь и увидел за рулем пожилого человека в бессознательном состоянии. Спасатель незамедлительно вызвал скорую и дождался прибытия бригады.

«Я просто не мог проехать мимо. Я давно работаю в МЧС и знаю, что случиться может все, что угодно. Когда я увидел за рулем мужчину в полуобморочном состоянии, который не мог говорить, понял, что ему нужна срочная медицинская помощь и тут же вызвал скорую», — рассказал он.

Медики установили, что у 70-летнего мужчины за рулем случился инсульт. Если бы помощь задержалась хоть на полчаса, то мужчина мог умереть.

Сейчас же врачи дают благополучный прогноз.

Александр Полубояринов, старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактическойработы №5 по Славгороду.
Александр Полубояринов, старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактическойработы № 5 по Славгороду.
пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Родственники говорят, что пенсионер живет в Табунах, а в Славгород приехал за покупками.

Выяснился, что внук спасенного мужчины занимается в одной секции по самбо с сыновьями Полубояринова. Именно тренер по самбо Валерий Дмитриев оставил благодарственное обращение о поступке сотрудника МЧС.

«Огромное спасибо за вашего сердечного сотрудника. Он совершил большой поступок — спас человеку жизнь. Пусть это будет примером для подрастающего поколения. Я воспитываю в ребятах, которые занимаются у меня в секции, такие качества как отвага, мужество и благородство. Объясняю им, что герои — это не персонажи фантастических фильмов, это простые люди, которые не проходят мимо и проявляют участие к другим. Александр в моих глазах, несомненно, настоящий герой и образец для подражания», — цитирует его пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

А ранее алтайские пожарные спасли детей, стоявших на подоконнике в загоревшемся доме, и не прошли мимо раненной и замерзавшей собаки, лежавшей на дороге.

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