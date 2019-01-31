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Происшествия
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В Алтайском крае угонщик прокатился на чужой машине и вернул ее хозяину

Житель Алтайского края угнал из чужого гаража легковушку, проехался по селу, а потом вернулся машину владельцу, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Автомобиль, который угнали.
Автомобиль, который угнали.
ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Житель села Николаевка заметил свой ВАЗ-2109 около усадьбы дома, хотя на ночь ставил машину в гараж. Мужчина оставлял салон ВАЗа открытым, а ключи в замке зажигания. Сельчанин обратился в полицию.

Полицейские установили, что к угону легковушки может быть причастен местный житель. Подозреваемого задержали, он не стал отрицать вину. Мужчина рассказал, что ночью решил покататься на машине, которая ему очень нравилась. Через несколько часов езды мужчина приехал обратно и оставил автомобиль около усадьбы владельца авто.

Возбудили уголовное дело.

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