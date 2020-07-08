В Алтайском крае утонули сразу три ребенка

Трагедия произошла 7 июля. В службу спасения позвонил местный житель. Он рассказал, что у реки Алей в районе подвесного моста (микрорайон Домики) пропали дети.
Водолазам удалось найти тела мальчика и одной из девочек. Еще одну девочку пока не нашли.
На месте происшествия работает оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях, а также психологи МЧС.
Как ранее писал altapress.ru, только за прошедшую неделю в Алтайском крае произошло четыре несчастных случая с несовершеннолетними на воде, а с начала купального сезона — 14.