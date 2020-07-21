В Алтайском крае утонуло уже более полусотни человек

В Алтайском крае утонуло уже более 50 человек. В большинстве случаев трагедии связаны с купанием в несанкционированных местах. Об этом на пресс-конференции 21 июля рассказал зампред правительства края Игорь Степаненко.

Всего в России погибло на воде уже более 700 человек. Алтайский край не вошел в список лидеров по утонувшим, но это не повод расслабляться, отметил Степаненко.

Статистика 2020 года оказалась тревожной. За весь 2018 году в Алтайском крае утонуло 87 человек (из них 9 детей), за 2019 год — 72 человек (7 детей), а за прошедшую часть 2020 года водная стихия унесла жизни уже 53 человек, из которых 13 детей.

Большинство случаев связаны с купанием в запрещенных местах. Таких «диких пляжей» в Алтайском крае около 300. При этом разрешенных — 43.

«Там, где есть специально подготовленные спасатели, вариантов гибели людей практически ноль. Ни одного случая ни в прошлом, ни в этом году нет. Но все мы люди и понимаем, что граждане не ограничиваются только теми условиях, которые созданы», — сказал чиновник.

Степаненко признал, что есть дефицит обустроенных мест для пляжного отдыха, в некоторых муниципалитетах их нет совсем. Поэтому люди вынуждены купаться в опасных местах. Некоторые сознательно отдыхают дикарями.

С 17 по 19 июля специалисты провели более 1,5 тысяч патрулирований диких мест, добавил начальник главка МЧС Александр Макаров. Было составлено более 30 административных протоколов.