В Алтайском крае в аварии разбился патрульный автомобиль ДПС

16 марта в райцентре Поспелиха в Алтайском крае полицейский автомобиль врезался в ВАЗ-2101.

Авария произошла около 11:00. 30-летний водитель «Жигулей» не имея прав на управление транспортным средством при выезде на перекресток со второстепенной дороги не убедился в безопасности маневра.

Двигавшейся по главной служебный Renault Logan под управлением 29-летнего инспектора ДПС межмуниципального отдела МВД России «Поспелихинский» столкнулся с отечественным авто.

ДТП с патрульным автомобилем. vk.com/barneos22

Момент ДТП попал на видео, которое опубликовано в группе Barnaul22.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка», — сообщили в пресс-службе краевой полиции.

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