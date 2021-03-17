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Происшествия

В Алтайском крае в аварии разбился патрульный автомобиль ДПС

16 марта в райцентре Поспелиха в Алтайском крае полицейский автомобиль врезался в ВАЗ-2101.

ДТП с патрульным автомобилем.
ДТП с патрульным автомобилем.
vk.com/barneos22

Авария произошла около 11:00. 30-летний водитель «Жигулей» не имея прав на управление транспортным средством при выезде на перекресток со второстепенной дороги не убедился в безопасности маневра.

Двигавшейся по главной служебный Renault Logan под управлением 29-летнего инспектора ДПС межмуниципального отдела МВД России «Поспелихинский» столкнулся с отечественным авто.

ДТП с патрульным автомобилем.
ДТП с патрульным автомобилем.
vk.com/barneos22

Момент ДТП попал на видео, которое опубликовано в группе Barnaul22.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка», — сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Ранее в алтайском селе женщина после застолья угнала молоковоз с территории фермы и врезалась в кучу дров, а в Шелаболихе снегом тушили воспламенившийся BMW X5.

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