В Алтайском крае в ДТП погибли еще два человека

Как сообщили в краевой ГИБДД, авария произошла в 8.30 утра на 43 км дороги Бийск — Белокуриха.
62-летний водитель вместе с пассажиркой направлялся на «ВАЗ-2106» в сторону Бийска.
Возле села Точильное он, вероятнее всего, не учел дорожные знаки и не справился с управлением. В итоге машина слетела в кювет и перевернулась.
Водитель и его пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия.
Напомним, что ранее начальник краевой ГИБДД Владислав Перцев призвал всех водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах.
За сентябрь 2020 года в Алтайском крае зафиксировано 268 ДТП, в которых погибли 40 человек.