В Алтайском крае в ДТП погибли еще два человека

Череда дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом в Алтайском крае продолжается. 18 октября очередная трагедия произошла в Смоленском районе.

Как сообщили в краевой ГИБДД, авария произошла в 8.30 утра на 43 км дороги Бийск — Белокуриха.

62-летний водитель вместе с пассажиркой направлялся на «ВАЗ-2106» в сторону Бийска.

Возле села Точильное он, вероятнее всего, не учел дорожные знаки и не справился с управлением. В итоге машина слетела в кювет и перевернулась.

Водитель и его пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия.

Напомним, что ранее начальник краевой ГИБДД Владислав Перцев призвал всех водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах.

За сентябрь 2020 года в Алтайском крае зафиксировано 268 ДТП, в которых погибли 40 человек.