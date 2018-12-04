В Алтайском крае в ДТП с бензовозом погибла женщина, двух человек госпитализировали

На трассе в Алтайском крае днем 4 декабря столкнулись бензовоз Scania и автомобиль Great Wall Hover. В аварии погиб человек, еще двое пострадали, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГИБДД региона.

По предварительной информации, ДТП произошло в 13:45 на 147 километре трассы А-322 «Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан». Столкнулись бензовоз Scania и автомобиль Great Wall Hover.

В результате аварии погибла пассажирка внедорожника — 49-летняя женщина. Также пострадали водитель этого автомобиля и ребенок, который ехал в салоне, их госпитализировали.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, утром 4 декабря в Алтайском крае произошла авария с участием 4 машин. В результате ДТП один человек скончался, еще одного госпитализировали.